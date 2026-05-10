در ادامه میدان داری مرد شهرستان برخوار، ۳۷ گردان از اقشار مختلف مردمی بسیج به صورت منسجم در میدان انقلاب دولت آباد برخوار رژه رفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید کمال موسوی فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: این اقشار برای اعلام آمادگی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب حاضر شدند و آماده جان فدایی برای کشور عزیزمان هستند.

رضا علی معصومی فرماندار برخوارنیز گفت: پیروزی میدان با این مردم است که با حضور خود یک پیام صادر می‌کنند و آن هم آمادگی برای حمایت از کشور عزیز ایران است.