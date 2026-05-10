رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران با اشاره به آغاز دوباره فعالیت کارگاههای تولیدی گفت: صنعت کفش دستدوز با ظرفیت بالای اشتغالزایی و تولید، امروز در شهرهای مختلف کشور فعال است و میتواند با حمایت بیشتر، سهم پررنگتری در تولید و صادرات غیرنفتی داشته باشد.
آقای احمد شیعه، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کارگاههای تولید کفش دستدوز پس از حدود ۵۰ روز دوباره فعالیت خود را آغاز کردهاند و روند تولید ادامه دارد.
وی افزود: تنها در تهران حدود ۵۰ هزار نفر در حوزه کفش دستدوز مشغول به کار هستند و این تعداد در سراسر کشور به حدود ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم میرسد.
به گفته او، اگر اشتغال غیرمستقیم را نیز محاسبه کنیم، تعداد شاغلان این صنعت بسیار بیشتر خواهد بود، چراکه صنعت کفش با بخشهای مختلفی از جمله پارچه، چسب، مواد اولیه و دیگر صنایع وابسته در ارتباط است.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران با اشاره به میزان تولید سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود ۳۵ میلیون جفت کفش دستدوز در کشور تولید شد و اکنون شهرهایی مانند تبریز، زنجان، اصفهان، تهران، بهارستان و هیدج از قطبهای اصلی تولید کفش به شمار میروند.
شیعه مهمترین چالش فعلی تولیدکنندگان را تأمین مواد اولیه دانست و تصریح کرد: قیمت برخی مواد اولیه در مواردی تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته و این موضوع فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی ادامه داد: واحدهای کوچک برای تولید کیفی نیازمند مواد اولیه مناسب، ابزار مدرن و نیروی کار آموزشدیده هستند؛ اما امروز تأمین این سه بخش نسبت به گذشته بسیار دشوارتر شده است.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران با اشاره به قدمت تاریخی این صنعت گفت: صنعت کفش دستدوز در ایران قدمتی ۷ هزار ساله دارد و به عنوان صنعتی بومی، کمهزینه و اشتغالزا میتواند سهم مهمی در تولید داخلی و صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.
شیعه تأکید کرد: دولت باید نگاه حمایتی و ویژهای به این صنعت داشته باشد تا ظرفیتهای اشتغالزایی و صادراتی آن حفظ و تقویت شود.
