به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از دیجیتالی شدن صد‌ها سند تاریخی و نسخه‌های خطی برای حفظ هویت تاریخی و میراث‌های فرهنگی این کشور خبر داد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد: «آرشیو ملی» به عنوان یکی از نهاد‌های زیر مجموعه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال ۱۴۰۴، صد‌ها سند تاریخی، نسخه‌های خطی و ده‌ها جلد کتاب را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور، دیجیتالی کرده است.

به گفته این وزارتخانه، آرشیو ملی طی یک سال گذشته ۷۴۱ جلد کتاب، ۲۳۲ نسخه خطی، ۳۵۸ فرمان و یک سند شجره نامه را دیجیتالی کرد، همچنین در این مدت ۸۳۰ جلد کتاب، ۶۰ نسخه خطی و چهار فرمان مرمت و صحافی شد.

علاوه بر این، ۳۲ نسخه خطی جدید به آرشیو ملی تحویل داده شد که مجموعه اسناد تاریخی کشور را بیش از پیش غنی‌تر می‌کند. مقامات افغان بار‌ها بر اهمیت حفظ اسناد تاریخی و نسخه‌های خطی تأکید کرده‌اند که بسیاری از آنها قدمتی چند قرنی دارند و منعکس کننده میراث فرهنگی این کشور است.