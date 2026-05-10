محفل قرآنی با عنوان آوای وحی به یادبود آیت الله العظمی شهید خامنهای در شهر مزارشریف افغانستان با حضور قاریان و اندیشمندان افغانستان برگزار شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت یادبود شهدای جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بهویژه رهبر شهید امت، آیت الله العظمی امام خامنهای (ره) تحت عنوان «آوای وحی در یاد شهیدان» در شهر مزار شریف افغانستان برگزار شد.
این مراسم با حضور سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه و جمع کثیری از بزرگان و جوانان برگزار شد؛ برگزارکنندگان هدف از برگزاری این آیین را رساندن پیام اتحاد، همدلی و ایستادگی در برابر متجاوزین به جهانیان عنوان کردند.