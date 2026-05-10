معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آغاز اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وزارت نیرو، رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آغاز اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق در کشور خبر داد و اعلام کرد: برای عبور ایمن از اوج مصرف، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در بخشهای صنعتی، کشاورزی، اداری، خانگی و تجاری به اجرا گذاشته خواهد شد.
رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اجرای یکی از ۱۴ مگاپروژه صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف گفت: هدف اصلی این برنامهها آن است که فرآیند مدیریت مصرف بهصورت دقیق، منظم و با پایش مستمر در تمامی شرکتهای زیرمجموعه صنعت برق بهویژه شرکتهای توزیع اجرا شود تا بتوان در زمان اوج مصرف، تأمین برق کشور را بدون اختلال انجام داد.
وی با بیان اینکه نخستین گام در این طرح مربوط به صنایع بزرگ و انرژیبر است، افزود: از امروز صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع انرژیبر موظفاند برق مازاد بر سقف تعیینشده خود را از طریق تابلوی برق آزاد، تابلوی برق سبز یا گواهی صرفهجویی انرژی تأمین کنند. به گفته او، این سازوکار علاوه بر تأمین برق مورد نیاز صنایع، امکان بازگشت سرمایه برای تولیدکنندگان برق را نیز فراهم میکند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه به برنامه مدیریت مصرف در بخش صنایع متوسط اشاره کرد و گفت: شهرکهای صنعتی و صنایع خارج از شهرکها از هفته آینده با جابهجایی روز تعطیل خود از جمعه به یکی از روزهای عادی هفته، در طرح مدیریت مصرف مشارکت میکنند؛ اقدامی که به حفظ سطح تولید و در عین حال کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف کمک میکند.
رجبی مشهدی همچنین درباره بخش کشاورزی توضیح داد: براساس برنامهریزی انجام شده، برق چاههای کشاورزی که بر اساس پروانه بهره برداری برق دریافت میکنند و کشاورزانی که در پنج ساعت مدیریت مصرف همکاری کنند، طبق مصوبه هیأت وزیران از برق رایگان در همان روز بهرهمند خواهند شد.
وی در خصوص برنامههای مدیریت مصرف برق در دستگاههای اداری نیز گفت: با وجود مصوبه هیأت وزیران برای تغییر ساعات کاری از ۱۵ خرداد، در شرایط فعلی ساعات کار ادارات همچنان از ۸ تا ۱۴ باقی میماند. با این حال دستگاهها موظفاند از ساعت ۱۳ وسایل سرمایشی را خاموش کرده و مصرف برق خود را نسبت به ساعات اداری ۷۰ درصد کاهش دهند همچنین رعایت دمای ۲۵ درجه برای سیستمهای سرمایشی در ادارات، بانکها و نهادهای عمومی الزامی است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به نقش بخش تجاری در مدیریت مصرف تأکید کرد: اصناف و واحدهای تجاری نیز براساس برنامههای تعیینشده با همکاری استانداریها باید نسبت به تنظیم دمای محیط و استفاده از مولدهای برق در ساعات اوج مصرف اقدام کنند و فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید نیز در زمان اوج بار، مولدهای خود را وارد مدار کنند. رجبی مشهدی تأکید کرد اجرای هماهنگ این برنامهها میتواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق و عبور موفق از دوره اوج مصرف در کشور داشته باشد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به لزوم صرفه جویی و همراهی مشترکان خانگی در مصرف بهینه برق گفت:برای مشترکان خانگی با مصرف برق کمتر از سطح مجاز که حداقل ۱۰ درصد مصرفشان را کاهش دهند پاداش ویژه تا ۳۰ درصد بهای انرژی قبض تعلق خواهد گرفت.
رجبی مشهدی افزود: تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف برق بیش از الگو، نیز به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود و برای مشترکانی که از ژنراتور استفاده نمایند هم پاداش نقدی در نظر گرفته شده است.
رجبی مشهدی در پایان با تاکید بر نقش موثر بانوان و کودکان در مصرف بهینه برق از مردم خواست با پیوستن به طرح ملی سبا و اجرای برنامههای آموزشی فرهنگی این طرح به مصرف بهینه برق و تامین برق پایدار همه مشترکان و عبور ایمن از دوره اوج مصرف تابستان کمک کنند.