کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با افزایش پوشش ابر‌ها در برخی مناطق استان، سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و به حد نسبتا شدید می‌رسد.

حسین سلطانی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است که در بعدازظهر با وزش باد همراه می‌شود.

وی یادآور شد: شرایط جوی استان تا روز دوشنبه نسبتا پایدار است و برای این روز‌ها بارندگی نخواهیم داشت، اما بارش‌های پراکنده، خفیف و محلی دور از انتظار نیست.

سلطانی اظهار داشت: از بعدازظهر سه شنبه امواجی از استان عبور کرده و سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که فعالیت خود را با بارش‌های رگباری و رعد و برق آغاز می‌کند.

وی با بیان اینکه این بارش‌ها روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه خیرآباد سلطانیه با دمای یک درجه و گیلوان با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

سلطانی افزود: طی شبانه روز گذشته دمای هوا در شهر زنجان نیز بین پنج تا ۲۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.