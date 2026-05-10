همایش «حماسه، مقاومت و ظلم ستیزی در شاهنامه فرودسی» با حضور فرهنگیان، شاعران و نویسندگان افغان در شهر مزار شریف افغانستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، همزمان با روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همایش فرهنگی ادبی «حماسه، مقاومت و ظلم ستیزی در شاهنامه فردوسی» با حضور فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و مسئولان فرهنگی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار شد.

در این نشست «سید سکندر حسینی بامداد» رئیس کتابخانه فردوسی در سخنانی با اشاره به جایگاه ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه را یکی از مهمترین ستون‌های حفظ هویت فرهنگی و تمدنی فارسی زبانان دانست. وی گفت: با گذشت بیش از هزار سال، فردوسی همچنان زنده است و شاهنامه به عنوان اثری خردمحور، روح مقاومت، عدالت خواهی و هویت فرهنگی مردم افغانستان و ایران را زنده نگه داشته است.

وی تصریح کرد: شاهنامه تنها یک اثر ادبی نیست، بلکه نمادی از عزت، شرافت، ظلم ستیزی و پایداری ملت‌های حوزه تمدنی فارسی به شمار می‌رود.

وی همچنین بر پیوند‌های عمیق فرهنگی و تاریخی میان افغانستان و ایران تأکید کرد و زبان فارسی را یکی از مهمترین عناصر وحدت تمدنی دو ملت خواند. «سید روح‌الله حسینی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی، خواستار گسترش همکاری‌های فرهنگی و توجه بیشتر به بزرگداشت مفاخر ادبی بویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی شد.