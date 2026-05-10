مدیرکل محیط زیست گلستان از آبگیری ۲۵۰ هکتار از تالابهای آلماگل و آجیگل در پی بارش های اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اعلام این خبر گفت: ورود آب علاوه بر بازگشت پرندگان بومی و پستانداران به زیستگاه، نقش دیواری طبیعی در برابر گردوغبار منطقه ایفا کرده است.
قدیر حسنزاده افزود: تالاب آلاگل با دوهزار و ۵۰۰ هکتار و آجیگل با ۳۲۰ هکتار و آلماگل با ۲۰۷ هکتار در چند سال اخیر درگیر خشکسالی بودند که با ورود سیلابهای حاصل از بارندگیهای بهاری در سالجاری ۲۵۰ هکتار از وسعت دو تالاب آلماگل و آجیگل آبگیری شد.
وی افزود: وجود علف شور، جارو ترکمنی، سلمه سفید، گزشاهی، خارشتر و یوالف و زیست پستاندارانی نظیر روباه معمولی، روباه سردم سیاه (ترکمنی)، گربه دشتی، شغال، گراز، تشی، جردبزرگ، جردلیبی و موش صحرایی و خزندگانی همچون قورباغه مردابی، وزغ سبز، الک پشت برکهای، الک پشت افغانی، انواع مارمولک، کورمار سلیمانی، مارآبی، مارچلیپر، مارآتشی، تیرمار، سیاه ماهی و طیف وسیعی از پرندگان آبزی، کنارآبزی و خشکیزی از جاذبههای تالابهای بین المللی گلستان محسوب میشود.
مدیرکل محیط زیست گلستان با بیان اینکه آب ورودی به تالابهای بین المللی گلستان در یک ماه اخیر موجب آشتی دوباره پرندگان بومی با زیستگاههای آبی منطقه شده است، گفت: گردشگرانی که برای خرید از بازارچه اینچهبرون یا بازدید از تالابها به منطقه سفر میکنند، این روزها پرندگانی همچون شناگر سرخ یا فالاروپا سرخ، آبچلیگها و کاکاییها را در حاشیه این منابع آبی مشاهده میکنند.
وی همچنین از مشاهده پستاندارانی مانند روباه، شغال، گربه وحشی و گرازها برای آبخوری در این زیستگاههای آبی خبر داد و افزود: آبگیری تالابهای آلماگل و آجیگل نقش مهمی در تلطیف هوای منطقه و جلوگیری از بلندشدن گردوغبار داشته است.
حسنزاده در پایان خاطرنشان کرد: تامین آب تالابهای بین المللی آلاگل، آجیگل و آلماگل از طریق سیلابهای فصلی رودخانه مرزی اترک است و تالاب گمیشان هم در زمره تالابهای ساحلی - دریایی و به عنوان یک تالاب حاشیهای و بینالمللی در جنوبشرقی دریای خزر قرار گرفته است که به طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات آب دریای خزر قرار دارد.