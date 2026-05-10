به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهادکشاورزی استان فارس از اجرای طرح «حکاک» با هدف مقابله قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و صیانت از سرمایه‌های ملی خبر داد.

امیراحسان حجتی با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح «حکاک» بیستم هر ماه به صورت مانوری با هدف نمایش اقتدار در یکی از شهرستان‌های بحرانی استان که دارای بیشترین میزان تغییر کاربری در اراضی کشاورزی است، اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح با بسیج کلیه نیرو‌های یگان حفاظت و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، عزم جدی نظام برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به نمایش می‌گذارد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهادکشاورزی فارس، طرح حکاک چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند که شامل اجرای عملیات در شهرستان‌های بحرانی، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رسیدگی به احکام قضایی جاری و معوق و همچنین برخورد با بنگاه‌های املاک متخلفی است که در تغییر کاربری‌های غیرمجاز نقش دارند.

حجتی بیان کرد: این عملیات در راستای وظایف ذاتی و حاکمیتی جهاد کشاورزی در صیانت از اراضی و با حضور تمامی یگان‌های حفاظت اراضی شهرستان‌های استان و یگان‌های حفاظت سایر دستگاه‌های متولی، با همکاری نیروی انتظامی و نماینده دادستان انجام خواهد شد.

وی با اعلام اینکه کلان‌شهر شیراز به عنوان اولین مقصد اجرای این طرح انتخاب شده است، افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات عالی‌رتبه قضایی استان، دستورات قضایی لازم برای اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در شیراز صادر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: نسخه‌های مربوط به این دستورات به سرتیم‌های عملیاتی تحویل داده شده تا با هرگونه تخلف احتمالی در اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس در پایان تأکید کرد: اجرای طرح حکاک نشان‌دهنده هوشیاری و آمادگی کامل این یگان برای حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان میراث گذشتگان و امانت آیندگان است و اجازه نخواهیم داد سودجویان به امنیت غذایی کشور آسیب بزنند.