مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: مرحله اول و دوم امید کارت مادر به ازای هر ماه دو میلیون تومان برای فرزندان متولد فروردین ماه ۱۴۰۵ شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید (ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

وی ادامه داد: قرار است ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار برای نوزادان، به کدملی مادران تا پایان دو سالگی کودک شارژ شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: «کارت امید مادر» از سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ شارژ شد و تمامی نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ دارای یارانه غیرنقدی ویژه هستند.

برای بهره مندی از این کارت نیازی به مراجعه حضوری و یا ثبت نام مادر باردار در هیچ سازمان و یا سامانه‌ای نبوده و مادر صرفا می‌بایست در یکی از بانک‌های کشور حسابی به نام خود داشته باشد و سیم‌کارت و حساب بانکی متصل به شماره ملی مادر باید در دسترس باشد.