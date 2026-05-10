به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمود اکرامیفر؛ مدیر انتشارات جام جم در گفتوگو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزاری این نمایشگاه را گامی مثبت در جهت بازگشت به روال عادی زندگی و تزریق حس آرامش به جامعه ارزیابی کرد و ادامه داد: اینکه ما در این شرایط نمایشگاه را برگزار میکنیم، نشانهای است از اینکه زندگی در جریان است و امور طبق روال خود پیش میرود. این مسئله از حیث روانی و اجتماعی میتواند اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشد و به مخاطبان اطمینان دهد که در کنار تمام مسائل، امور فرهنگی نیز پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه در نمایشگاه مجازی کتاب تهران میتوان ارتباط بین نویسنده و مخاطب را حفظ کرد، گفت: هدف اصلی نمایشگاه کتاب، تسهیل دسترسی مخاطبان به کتاب است و اگرچه ممکن است در فضای مجازی، ارتباط مستقیم و گفتوگو به شکل فیزیکی میسر نباشد، اما همچنان این پتانسیل وجود دارد که کتابهای خوب و مورد نیاز مخاطبان به دستشان برسد.
اکرامیفر ادامه داد: نویسنده برای خلق اثر، نیازمند دریافت بازخورد از جامعه و مخاطبان خود است. ارتباط چهره به چهره در نمایشگاه کتاب، فرصتی مغتنم برای این تبادل نظر و درک نیازهای واقعی بازار است. عدم این ارتباط، ممکن است منجر به تولید آثاری شود که صرفاً بر اساس تصورات اولیه تولیدکننده شکل گرفته و لزوماً با ذائقه و نیاز مخاطب همسو نباشد.
این شاعر و پژوهشگر ادبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خانه کتاب و ادبیات ایران، تیمی کارشناس متشکل از روانشناسان، جامعهشناسان، رسانهدانان و ناشران تشکیل دهد تا در خصوص محتوا و فرم کتابها در شرایط کنونی جامعه، به پژوهش و ارائه راهکار بپردازند، ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، مردم بیش از هر زمان دیگری به دنبال محتواهایی هستند که بتوانند در حین انجام سایر امور روزمره از آنها بهرهمند شوند؛ بنابراین کتابهای شنیداری و پادکستها، به دلیل قابلیت تطبیق با سبک زندگی پرمشغله امروزی، میتوانند جایگزین یا مکمل مناسبی برای کتابهای مکتوب باشند.
اکرامی فر با بیان اینکه محتواهای زرد فضای مجازی، زمان و انگیزه مطالعه را از افراد سلب کرده است، پیشنهاد کرد: به جای تمرکز صرف بر کتابهای خواندنی، باید به سمت ترویج و حمایت از کتابهای شنیداری حرکت کرد. این فرمت، امکان مطالعه در حین انجام فعالیتهای دیگر مانند رانندگی، ورزش یا انجام امور منزل را فراهم میآورد و میتواند مخاطبان بیشتری را به سمت محتوای غنی سوق دهد.
وی در پایان گفت: امیدوارم با همکاری نهادهای فرهنگی، شاهد ارزشگذاری بیشتر بر آموزش و مطالعه و در نتیجه، افزایش استقبال از رسانههای مکتوب مانند کتاب باشیم. در عصر رسانههای نوین، لازم است رویکردها و اشکال ارائه کتاب نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری شود تا بتواند با محتواها و رسانههای جدید رقابت کند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.