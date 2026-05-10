عضو شورای اسناد ملی ایران، گفت: مشکلات ثبت اسناد در کشور ناشی از ضعف فرهنگ عمومی در حفظ اسناد و نبود بستر اجرایی مناسب است.

احمد مسجدجامعی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود:چالش‌ها در دو سطح وجود دارد: اول، دستگاه‌های اجرایی که هنوز امنیت و اعتماد لازم برای نگهداری اسناد را فراهم نکرده‌اند؛ دوم، نگرش مردم که گاهی حفظ اسناد را تهدیدی برای اعتبار خانواده یا فرد می‌دانند و گاهی برای اهداف شخصی از آنها بهره می‌برند.

وی درباره ثبت روز‌های ملی مرتبط با اسناد، مانند روز خلیج فارس، گفت: نامگذاری این روز‌ها در شورای فرهنگ عمومی مطرح شده، اما بدون برنامه اجرایی ملموس، اقدامی انجام نگرفته است. حتی روز‌هایی که در تقویم رسمی ثبت شده‌اند، اجرایی شدن آنها متناسب با اهمیتشان نبوده است.

مسجدجامعی تأکید کرد: تقویت فرهنگ عمومی و ایجاد بستر اجرایی مناسب، کلید حل مشکلات ثبت اسناد است و بدون این اقدامات، ارزش اسناد ملی و تاریخی دیده نخواهد شد.