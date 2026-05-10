در دو ماه اخیر، اجتماعات شبانه در شهر‌ها و روستا‌های مختلف ایران جلوه‌ای تازه از همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته است گردهمایی‌هایی صمیمی که در آن مردم با ابتکار و توان خود تلاش می‌کنند نمادی از همبستگی و تعلق به سرزمینشان را زنده نگه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نگاهی گذرا به این تجمع‌ها نشان می‌دهد شهروندان از گروه‌ها و سنین مختلف، هر یک به شیوه‌ای در شکل‌گیری این فضا‌های مردمی نقش دارند. نقاشان با ترسیم نقش پرچم سه‌رنگ ایران بر چهره‌ها، جلوه‌ای هنری به این گردهمایی‌ها می‌بخشند و معلمان نیز گاه در میان میدان‌ها و فضا‌های عمومی حلقه‌های آموزشی و گفت‌و‌گو برپا می‌کنند.

در کنار آنان، هنرمندان و حتی کودکان با اجرا‌های هنری و برنامه‌های ساده، اما پرشور، حال و هوای این شب‌ها را زنده‌تر می‌کنند و فضایی از نشاط و همراهی می‌آفرینند. بسیاری از خانواده‌ها نیز با برپایی بساط چای و پذیرایی ساده، سنت دیرینه مهمان‌نوازی ایرانی را به این گردهمایی‌ها می‌آورند.

این اجتماعات شبانه با اهتزاز پرچم زیبای ایران و، به محلی برای دیدار، گفت‌و‌گو و تقویت حس همدلی میان مردم تبدیل شده است