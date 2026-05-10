با اسکان بیش از 36 هزار خانوار ؛
ارزیابی واحدهای مسکونی خسارتدیده به اتمام رسید
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، به نقل از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، محمدحسین رحمانی خلیلی معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن، از تکمیل فرآیند ارزیابی ۱۲۲ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان، ۲۱۴ شهر و ۱۸۷ روستا خبر داد.
وی با اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: از مجموع واحدهای ارزیابیشده، یک هزار و ۳۶ واحد نیازمند احداث مجدد هستند و ۹۸ هزار و ۵۱۳ واحد نیز تعمیری است.
رحمانی خلیلی با اشاره به اقدامات انجامشده تاکنون تصریح کرد: از این تعداد، ۳۶ هزار و ۸۶۶ واحد با استفاده از منابع بنیاد مسکن و همکاری گروههای جهادی بهسازی و منجر به سکونت شدهاند.
معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن با اشاره به مصوبههای در خصوص تأمین بخشی از نیازهای خانواده های آسیب دیده گفت:مصوبهای برای اختصاص کمکهای بلاعوض به بازسازیها و تعمیرات اساسی ارائه میشود. پس از آن کارهای اجرایی آغاز خواهد شد. ارزیابی واحدها به پایان رسیده و در حال پیگیری هزینههای بلاعوض برای بازسازی هستیم. عدد در نظر گرفتهشده برای کمکهای بلاعوض قابل توجه است و مردم میتوانند تعمیرات خود را انجام دهند.