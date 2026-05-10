فیلم سینمایی «سایههای سبز»، از شبکه نمایش و مستند «قلب الامین»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «سایههای سبز»، به کارگردانی حسین قاسمی جامی، امشب ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گروهی سارق دست به قاچاق اسلحه میزنند، آنها تصمیم دارند تا در لرستان محمولهای از اسلحه را جابه جا کنند، اما پلیس به موقع آنها را شناسایی میکند و با کمک وزارت اطلاعات به دام میافتند…
مهدی امینی خواه، بهروز قادری، محمدرضا اکبری، محمدصادق یزدانی، بیتا عالمی، محمود باجولوند، منوچهر ابن رحمان، رسول موسی زاده، صلاح علیپور، امیر کمالی، امین حاتمی پور، اسماعیل عبدل وند و بهزاد پاکدل، در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
مستند «قلب الامین»، ابعاد تازهای از شخصیت و زندگی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان را به تصویر میکشد. این مستند امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱، بازپخش میشود.
در مستند «قلب الامین»، عبدالکریم نصرالله، پدر سید حسن نصرالله، درباره پسرش صحبت میکند و برخی از رازهای دوران کودکی و نوجوانی او را فاش میکند. به دور از جنبه سیاسی، «قلب الامین» به حقایقی میپردازد که برای اولین بار افشا شده است نگاه سید حسن نصرالله به زندگی دنیوی چگونه است؟ رهبر او کیست؟ و ...
«قلب الامین» تولید شبکه المیادین است که ابعادی از شخصیت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان را به تصویر میکشد. گوشههایی از زندگی سید و نگاه او به زندگی را آشکار میکند. این مستند با بیان این که «روح الامین» اثری احساسی است که از انسانیت استاد نشأت و سرچشمه میگیرد، به پایان میرسد. از جمله آثار مرتبط با رهبران حزب الله میتوان: عماد، معادله نصر، فرمانده پیروز، سیدعباس موسوی، راغب حرب، بوی قدس، مقام شهید و تلالو نور را نام برد.