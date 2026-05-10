معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس پیشنهاد داد جایزه‌ای بین‌المللی با عنوان «ابن‌مقله» به ابتکار مدیریت شهری تعریف شود .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز در هنر کتابت قرآن، پیشنهاد داد جایزه‌ای بین‌المللی با عنوان «ابن‌مقله» به ابتکار مدیریت شهری تعریف و هر سال به یک خوشنویس برجسته جهان اسلام اهدا شود تا جایگاه شیراز در حوزه کتابت قرآن بار دیگر در جهان اسلام برجسته شود.

مهدی پارسایی گفت: سند سومین حرم اهل‌بیت (ع) با محوریت شورای شهر و شهرداری شیراز و در سایه تلاش‌های جهادی تدوین و تصویب شده و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن نیز توسط شهرداری شیراز به عنوان مجری در حال اجراست.

وی افزود: در این سند بر همان گفتمانی تأکید شده که رهبر شهید انقلاب در سفر به شیراز مطرح کردند یعنی ویژگی هویتی شیراز به عنوان شهری با پیوند «دین، هنر و حماسه» که باید بیش از پیش برجسته شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی طاق قرآن در شیراز اظهار کرد: طاق قرآن یکی از نماد‌های هویتی شهر شیراز است که در گذشته خارج از محدوده شهر قرار داشته و به عنوان دروازه‌ای با کارکرد آیینی و نمادین شناخته می‌شده است.

پارسایی ادامه داد: طاق قرآن در میان شهر‌های ایران و حتی جهان اسلام بنایی استثنایی به شمار می‌رود و در کنار بنای «بیت‌المصحف» یا «خدای‌خانه» در مسجد جامع عتیق شیراز در یک منظومه تاریخی قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده گرامیداشت هنر کتابت و خوشنویسی قرآن در تاریخ این شهر است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی خوشنویسی در شیراز بیان کرد: به باور برخی پژوهش‌ها، طاق قرآن یادبودی برای بزرگ‌ترین خوشنویس جهان اسلام ابن‌مقله شیرازی است که به «پیامبر خط» شهرت دارد و بنیان‌گذار اصول مهمی در هنر خوشنویسی بوده است.

معاون استاندار فارس اضافه کرد: در دوره‌های تاریخی به‌ویژه در دوران آل‌بویه، بسیاری از نسخه‌های قرآن در سرزمین‌های شرق اسلامی توسط خوشنویسان شیرازی یا شاگردان مکتب ابن‌مقله کتابت شده و این موضوع نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل شیراز در ترویج و توسعه کتابت قرآن است.

پارسایی با اشاره به ضرورت احیای این سنت فرهنگی گفت: در سال‌های اخیر توجه به مکتب خوشنویسی شیراز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و سفارش نگارش قرآن به اساتید برجسته خوشنویسی آغاز شده است که اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: این روند تداوم یابد و هر سال نگارش یک قرآن به یکی از خوشنویسان برجسته سپرده شود تا کارگاه کتابت قرآن در شیراز به‌صورت مستمر فعال باشد.