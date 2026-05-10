افغانستان و ازبکستان توافقنامههای تجاری به ارزش ۲ میلیارد دلار امضاء کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر تجارت افغانستان اعلام کرد: ارزش توافقنامههای تجاری و سرمایه گذاری میان افغانستان و ازبکستان به ۲ میلیارد دلار رسیده است.
«نورالدین عزیزی» وزیر تجارت افغانستان در نشست «تواصل تجاری» تجار و سرمایه گذاران افغانستان و ازبکستان اعلام کرد: ارزش مجموعی توافقنامههای تجاری و سرمایه گذاری تجار و سرمایه گذاران افغانستان و ازبکستان به ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است که توافقنامههایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار فقط در استان هرات به امضا رسیده است. وی افزود: در ماههای اخیر، افغانستان شاهد تحرک بی سابقه در سطح روابط اقتصادی با ازبکستان بوده است.
وزیر تجارت افغانستان گفت: این نشستها زمینه انتقال تجارب و ظرفیتهای اقتصادی و تجاری میان سرمایه گذاران و تجار دو کشور را فراهم میکند. همچنین ۱۳ قرارداد تجارتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میان بخشهای خصوصی افغانستان و ازبکستان روز گذشته در کابل به امضا رسید. ساخت کارخانه آرد، واردات آرد، سیمان، روغن و صادرات سیب، انار، سیب زمینی و زیره از افغانستان به ازبکستان، بخشهایی از قرار دادهای امضا شده بود. حجم روابط تجاری افغانستان و ازبکستان در سال گذشته میلادی به ۱/۷ میلیارد دلار افزایش یافت.