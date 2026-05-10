به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، مراسم رژه سالانه روز پیروزی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی، در میان تدابیر شدید شدید امنیتی، در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه جنگ کنونی تنها بین روسیه و اوکراین نیست افزود: نیرو‌های عملیات ویژه نظامی در برابر نیروی تهاجمی که از سوی کل بلوک ناتو حمایت می‌شود ایستادگی می‌کنند و با وجود این به پیشروی ادامه می‌دهند.

وی به تغییرات میادین نبرد اشاره کرد و گفت: هر چقدر هم فناوری و شیوه‌های جنگ تغییر کند، یک اصل اساسی تغییرناپذیر است و آن این است که سرنوشت کشور‌ها را انسان‌ها رقم می‌زنند.

پوتین افزود: دانشمندان و مهندسان روس در حال ساخت نمونه‌های پیشرفته و منحصر‌به‌فرد تسلیحاتی هستند و تولید انبوه آنها را گسترش می‌دهند.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: من متقاعد شده‌ام معماری چندقطبی که امروزه در حال ظهور است، باید مبتنی بر هنجار‌های منشور سازمان ملل متحد و در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و تمدنی مردمان کره زمین، حق تعیین سرنوشت و پیروی از سنت نیاکانشان باشد.

بر اساس اعلام کرملین، در مراسم امسال، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، «تونگلون سیسولیت» رئیس جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، «سلطان ابراهیم» پادشاه مالزی، «رابرت فیتسو» نخست‌وزیر جمهوری اسلواکی، «آلان گاگلوف» رئیس جمهوری اوستیای جنوبی، «سینیشا کاران» رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین، «نِناد استِواندیچ» رئیس مجلس ملی جمهوری صربستان، «میلوراد دودیک» رئیس حزب اتحاد سوسیال دموکرات‌های مستقل صربستان و «بدرا گونبا» رئیس جمهوری آبخازیا، از میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم امسال بودند.