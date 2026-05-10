تیم تکواندوی پسران بوکان با درخشش در هفته چهارم مسابقات لیگ جنوب استان، موفق به کسب عنوان قهرمانی در رده‌های شکوفه‌ها و خردسالان و نایب‌قهرمانی در رده نونهالان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تیم تکواندو پسران بوکان به مربیگری امجد کریمی، در پایان هفته چهارم مسابقات لیگ جنوب استان، توانست عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی را از آن خود کند. این رقابت‌ها به میزبانی تکاب و با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های شاهین‌دژ، بوکان، محمودآباد و سه تیم از میاندوآب برگزار شد.

احمد نصرالهی، رییس اداره ورزش و جوانان بوکان، تصریح کرد: شاگردان امجد کریمی در رده‌های سنی شکوفه‌ها، خردسالان و نونهالان، در جدولی دشوار با حریفان خود رقابت کردند و موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شدند.

نتایج پایانی این مسابقات به شرح زیر است:

رده شکوفه‌ها: تیم بوکان عنوان قهرمانی را کسب کرد و ۵ مدال طلا، ۱ مدال برنز به دست آورد.

رده خردسالان: تیم بوکان عنوان قهرمانی را به دست آورد و ۴ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز کسب کرد.

رده نونهالان: تیم بوکان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز به دست آورد.

رده نوجوانان: یک مدال طلا توسط نمایندگان بوکان کسب شد.

این موفقیت نشان‌دهنده استعداد و تلاش تکواندوکاران جوان بوکانی و همچنین توانمندی کادر مربیگری این تیم است.