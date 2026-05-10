مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از انجام ۱۰ هزار و ۶۲۶ مأموریت عملیاتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آتش پاد بابک ربیعی ادامه داد: این مأموریتها شامل ۵ هزار و ۲۷۳ مورد آتشسوزی و ۵ هزار ۳۵۳ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین مأموریتها در حوزه امداد و نجات مربوط به حوادث آسانسور و زندهگیری حیوانات وحشی و موذی بوده است، افزود: در حوزه نظارت و پیشگیری، ۱ هزار و ۱۴۶ گواهی ایمنی و ۱ هزار و ۵۱۷ دستور العمل ایمنی صادر شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۵ بیمارستان گواهی ایمنی دریافت کردند و ۱۴۸ استعلام صنفی مورد بررسی قرار گرفته که نقش مهمی در ارتقای ایمنی واحدهای کسبوکار داشته است.
ربیعی آموزش شهروندان را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۳ دورهی تخصصی با حضور اساتیدبرجستهی کشوری و مربیان داخلی سازمان به منظور ارتقاء سطح کیفی نیروهای عملیاتی برگزار گردید و ۵۹ هزار و ۳۴۳ نفر هم در بخشهای مختلف از جمله مدارس، ادارات، شرکتهای خصوصی سطح استان از آموزشهای لازم برخوردار گردیدند.