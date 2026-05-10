هانتاویروس؛ بیماری را به سرعت از انسانی به انسان دیگر منتقل نمیکند؛ اما تهدیدی محیطی است که از طریق استنشاق گردوغبار آلوده به فضولات جوندگان منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این ویروس میتواند در مدت کوتاهی به نارسایی تنفسی شدید منجر شود؛ اما کنترل آن با مدیریت محیط امکانپذیر است.
نخستین نشانهها شبیه آنفلوآنزا؛ تنگینفس نشانه هشدار
دانشیار ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تب، لرز، سردرد، بدندرد و ضعف شدید را از نخستین نشانههای بیماری برشمرد و هشدار داد: تنگی نفس پس از تماس با محیط آلوده به جوندگان، نشانه هشدار جدی و نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.
سرفه، درد قفسه سینه، کاهش اکسیژن خون و کبودی لبها از نشانههای خطرناک در مرحله پیشرفت بیماری هستند.
راه اصلی انتقال؛ استنشاق گردوغبار آلوده در فضاهای بسته
به گفته عذرا کنارکوهی، انبارها، خانههای متروکه، سولهها و محیطهای روستایی پرخطرترین نقاط هستند.
وی اضافه کرد: فرد هنگام جارو کردن یا تردد در چنین فضاهایی، ذرات ریز حاوی ویروس را از طریق تنفس وارد بدن میکند.
تماس دست با سطوح آلوده و سپس لمس دهان یا بینی و به ندرت گازگرفتگی توسط جوندگان، راههای فرعی انتقال محسوب میشوند.
هانتاویروس به راحتی از انسان به انسان منتقل نمیشود
این ویروسشناس تأکید کرد: در بیشتر گونههای هانتاویروس، انتقال فرد به فرد رخ نمیدهد و تنها در گونههای نادر مانند «آندز ویروس» موارد محدودی در تماس بسیار نزدیک و طولانی گزارش شده است.
دست دادن یا عبور کوتاه از کنار بیمار خطری ندارد؛ اما در محیطهای درمانی رعایت بهداشت دست و مدیریت ترشحها ضروری است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به نگرانی از اپیدمی گسترده، تأکید کرد: بر خلاف کرونا که انتقال انسان به انسان داشت؛ هانتاویروس از محیط منتقل میشود؛ بنابراین ماسک زدن به تنهایی کافی نیست؛ بلکه کنترل جوندگان، پاکسازی ایمن و بستن راههای ورود موشها اقدام اصلی محسوب میشود.
محیط آلوده را خشک جارو نکنید
کنارکوهی با تأکید بر تغییر اساسی در روش نظافت، توصیه کرد: هنگام تمیزکاری محیط مشکوک، ابتدا محیط را مرطوب کنید تا گردوغبار به هوا بلند نشود و هرگز از جاروبرقی استفاده نکنید.
دستکش، ماسک مناسب و تهویه فضا اجباری است و پس از کار، لباسهای آلوده را جداگانه بشویید.
گروههای پرخطر چه کسانی هستند؟
کشاورزان، دامداران، پاکبانان، کارگران ساختمانی، نیروهای امداد و افرادی که در انبارها یا خانههای متروکه کار میکنند، بیش از دیگران در معرض خطرند.
نگهداری مواد غذایی در ظروف دربسته و دفع صحیح زباله از کارهای اساسی پیشگیرانه است.
واکسن و درمان اختصاصی وجود ندارد
این ویروسشناس گفت: واکسن عمومی و گستردهای برای هانتاویروس در دسترس نیست و درمان حمایتی است و تأخیر در مراجعه به پزشک؛ به ویژه پس از تماس با محیط مشکوک، میتواند خطرناک باشد.
کنارکوهی ادامه داد: اگر فردی پس از تمیزکاری یا حضور در مکانهای آلوده دچار تب، ضعف، سرفه یا تنگی نفس شد باید به پزشک اطلاع دهد.
هانتاویروس از جوندگان منتقل میشود که میتواند باعث بیماریهای شدید ریوی و کلیوی شود و موارد ابتلا در جهان نسبتا نادر است.
سازمان بهداشت جهانی تاکنون ابتلای شش نفر به ویروس هانتا را در یک کشتی کروز تایید کرده و همچنین گفته شده است که دو مورد دیگر هم مشکوک به ابتلا هستند.
اعلام وضعیت اضطراری یا همهگیری جهانی، تنها از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام میشود و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، هانتا ویروس اکنون در وضعیت همهگیری نیست.
افزایش جمعیت جوندگان و تغییرهای اقلیمی میتواند، احتمال بروز موارد بیماری را بیشتر کند.