به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: امسال وام ودیعه مسکن در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان و دیگر شهرستان‌ها به ۱۸۵ میلیون و در روستا‌های استان به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.

شاهین‌فر افزود: افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از مستاجران جزو برنامه‌های مهم و اولویت دار دولت قرار دارد، اظهار داشت: وام ودیعه به مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: برای ثبت‌نام در طرح وام ودیعه مسکن، متقاضیان باید به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد تایید مشخصات فردی خود را درج کنند و افزودن افراد تحت تکفل (در صورت لزوم)، تایید اطلاعات و تکمیل ثبت‌نام آخرین مرحله است.

شاهین‌فر تاکید کرد: پس از تکمیل ثبت‌نام، متقاضیان باید مدارک لازم را به بانک‌های مربوطه ارائه دهند تا فرآیند دریافت وام نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت وام ودیعه باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده و در حال حاضر فاقد مالکیت باشند و همچنین دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان و دارای کد رهگیری باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: مستاجرانی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی مذکور هستند.