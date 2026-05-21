با برگزاری دوره آموزشی نوغان داری در روستای کلاته اسد و توزیع جعبههای تخم کرم ابریشم پیشبینی میشود بالغ بر ۱۶۰ کیلوگرم پیلهتر در این روستا تولید و به بازار عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : در این دوره تخصصی آموزش نوغانداری ۱۵ نفر از متقاضیان و علاقهمندان حضور داشتند و با هدف حمایت از مشاغل خانگی و توسعه نوغانداری آموزش دیدند.
ابوالحسن احمدی افزود: در این دوره آموزشی سرفصلهای تکنیکهای تفریخ تخم نوغان، اصول علمی پرورش کرم ابریشم و روشهای استاندارد برداشت پیلهتر به صورت کاربردی به فراگیران آموزش داده شد.