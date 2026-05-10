به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرمانده سپاه صاحب الامر در نشست خبری بسیج سازندگی گفت: شخصیت امام شهید در خصوص توجه به مناطق محروم باید الگوی بسیج سازندگی باشد.

سردار رستمعلی رفیعی آتانی از رسانه‌ها به عنوان چشمان تیز بین جامعه یاد کرد و گفت رسانه سلاح قدرتمند برای افکار عمومی است و به گفته دشمن رسانه‌های ایران در جنگ روانی توانستند پیروز شوند.

‌وی در ادامه با اشاره به خدمات بسیج سازندگی استان در ۱۷۴۶ نقطه اظهار کرد: شخصیت امام شهید در خصوص توجه به مناطق محروم باید الگوی بسیج سازندگی باشد. امام شهید به عنوان جلوه عملی دین اسلام و توجه به مردم بود.

فرمانده سپاه استان گفت: استکبار جهانی با تمام قدرت علیه کشورمان هجوم آورده بود که با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح مواجه شد.

وی بر ضرورت توجه به دیپلماسی و وحدت و همدلی در دیپلماسی تاکید کرد و گفت: برای اولین بار در دیپلماسی دو طرف با قدرت به میدان آمدند و برای اولین بار، مذاکره با آمریکا با پیش شرط ایران انجام شد.

فرمانده سپاه استان در ادامه گفت: میدان دیگر خدمت صادقانه بسیج سازندگی، عرصه خدمت به مردم است که در دل جنگ، هیچ پروزه‌ای تعطیل نشده است و امروز بیش از ۷۰ طرح در استان در حال اجراست. این طرح‌ها در حوزه آبرسانی، انتقال اب، سیل بند و راه سازی با ۲۴۲ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است.

سردار رفیعی آتانی گفت: کمک‌های مومنانه، تهیه جهازیه عروس و برپایی ۲۹۱ موکب خدمت رسانی در طی جنگ رمضان از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان بود.

در پایان از نقشه هزار و ۷۴۶ طرح بسیج سازندگی استان طی چند سال اخیر نیز رونمایی شد.