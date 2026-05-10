گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد در معاملات امروز، ارزش معاملات ETFs به ۶۶.۲ همت رسید. حدود ۴۱.۲ همت آن را ارزش معامله صندوقهای درآمد ثابت و حدود ۲۵ همت آن را ارزش معامله صندوقهای کالایی تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله ۴۱ هزار و ۲۲۹ و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها مثبت ۳ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان بوده است.
همچنین ارزش معاملات صندوقهای طلا ۱۹ هزار و ۳۷ نقره ۳ هزار و ۱۲۸، انرژی ۲ هزار و ۲۳، زعفران ۳۸۶ و املاک ۳۹۴ میلیارد تومان بوده است. در جریان معاملات امروز، خالص خرید حقیقیها در صندوقهای کالایی مثبت ۶ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان بود.
به این ترتیب، با مثبت شدن همزمان خالص خرید حقیقیها در صندوقهای درآمد ثابت و کالایی، این کمیت امروز با شیب تندی افزایش یافت و موجب شد از زمان شروع جنگ تاکنون به بالاترین میزان خود معادل مثبت ۳۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان برسد.