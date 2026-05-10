هفتادمین شب حضور حماسی مردم قائمشهر، دیشب به یاد شهدای مظلوم خانطومان و شهید مدافع حرم محمد بلباسی با شکوه فراوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفتادمین شب حضور حماسی مردم قائمشهر، دیشب به یاد شهدای مظلوم خانطومان و شهید مدافع حرم محمد بلباسی با شکوه فراوان برگزار شد. در این اجتماع مردمی، با اجرای ویژه برنامههایی، یاد و خاطره این شهدا به ویژه شهید بلباسی قائمشهری گرامی داشته شد.
در این آیین، زینب بلباسی، دختر ۱۰ ساله شهید محمد بلباسی، با قرائت دلواژهای از پدر شهیدش گفت: افتخارم این است به عنوان دختر شهید مدافع حرم، در دیدار با امام شهید حضرت آیتالله خامنهای، ایشان در گوشم اذان گفت.
سردار حسین کاجی، از فرماندهان و راویان دوران دفاع مقدس، در این اجتماع با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم خانطومان، گفت: شهید محمد بلباسی، مدافع شجاع حرم آلالله و فتحالقلوب بود. مجاهدتها و فداکاریهای او در جبهههای ایثار و مقاومت هرگز فراموش نخواهد شد.
کاجی با اشاره به اهمیت مطالعه وصایا و عمل به سیره شهدا توسط مردم به ویژه مسئولان، آن را چراغ راه هدایت دانست و افزود: امام شهیدمان حضرت آیتالله سید علی خامنهای در تمام جلسات بدون استثنا از شهدا نام میبردند و در سفرها نیز زیارت قبور شهدا و دیدار با خانواده شهیدان از برنامههای ثابت آن قائد شهید بوده است.
سردار کاجی در پایان، اجتماعات شبانه و حضور حماسی مردم را شبهای قدر انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ و شکوه بیشتر آن، که زمینهساز ظهور حضرت امام زمان (عج) خواهد بود، تأکید کرد.