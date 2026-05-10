چهارمین دفتر از مجموعه «شهید علم» با نگاهی متفاوت به زندگی شهید مصطفی احمدی روشن در نشر معارف منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نویسنده در این اثر تلاش دارد روایت زندگی این دانشمند شهید را از کودکی تا شهادت با روایتهایی صمیمی از خانواده و نزدیکان شهید روایت کند و به ابعاد علمی، اخلاقی و انسانی او را بپردازد. این اثر نشان میدهد چگونه ایمان و تخصص در مسیر پیشرفت ملی به هم پیوند خورد و نام او به نماد مقاومت علمی تبدیل شد.
به اعتقاد نویسنده؛ این اثر را میتوان روایتی مستند و در عین حال صمیمی از زندگی شهید احمدی روشن دانست؛ دانشمند جوانی که مسیر علم و ایمان را همزمان پیمود و با شهادتش به نمادی از «مقاومت علمی» در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. این اثر، بیش از آنکه یک زندگینامه رسمی باشد، مجموعهای از خاطرات خانواده، دوستان، همکاران و آشنایان شهید است؛ خاطراتی که چهرهای انسانی، واقعی و چندبعدی از او ترسیم میکند.
به گفته علیجانزاده؛ در این کتاب، شهید احمدی روشن نه صرفاً به عنوان یک چهره علمی در حوزه فناوری هستهای، بلکه به عنوان یک فرزند مهربان، همسری دلسوز، دوستی صادق و همکار مسئولیتپذیر معرفی میشود. روایتها نشان میدهد که او در کنار جدیت علمی و تلاشهای تخصصی، به روابط انسانی خود اهمیت ویژهای میداد. خانوادهاش از اخلاق متواضعانه، ادب مثالزدنی، روحیه آرام و در عین حال پرانرژی او سخن میگویند؛ از اینکه چگونه با وجود فشارهای کاری، برای خانواده وقت میگذاشت و فضای خانه را با محبت و شوخطبعی خود گرم میکرد.
دوستان و همکارانش نیز تصویری از جوانی پرتلاش ارائه میدهند که کار علمی را با احساس مسئولیت ملی پیوند زده بود. در خاطرات آنان، او فردی دقیق، منظم و پیگیر معرفی میشود که نسبت به انجام صحیح وظایفش حساسیت داشت و هیچگاه کیفیت را فدای سرعت نمیکرد. این روحیه حرفهای در کنار باور عمیق به پیشرفت کشور، او را به الگویی برای نسل جوان پژوهشگر تبدیل کرده بود. بسیاری از همکارانش از انگیزههای درونی او برای خودکفایی علمی و اتکا به توان داخلی یاد میکنند؛ انگیزهای که فراتر از یک شغل یا موقعیت اداری بود و به یک باور قلبی تبدیل شده بود.
یکی از ویژگیهای برجستهای که در خاطرات این کتاب بارها تکرار میشود، روحیه مسئولیتپذیری و دغدغهمندی او نسبت به آینده کشور است. او پیشرفت علمی را بخشی از عزت ملی میدانست و باور داشت که جوانان ایرانی میتوانند در عرصههای پیچیده علمی، حضوری اثرگذار داشته باشند. این نگرش باعث میشد با امید و انگیزه به کار خود ادامه دهد و حتی در شرایط دشوار نیز از تلاش دست نکشد.
کتاب همچنین به جنبههای معنوی شخصیت شهید توجه ویژه دارد. خانواده و نزدیکانش از انس او با نماز، توسل، و پایبندی به ارزشهای دینی سخن میگویند. این پیوند معنویت با علم، در روایتهای کتاب بهخوبی نمایان است؛ گویی علم برای او مسیری در جهت خدمت به مردم و تحقق آرمانهای اخلاقی بود، نه صرفاً ابزاری برای موفقیت فردی. همین ترکیب ایمان و تخصص، چهرهای متمایز از او ساخته است.
از خلال خاطرات، خواننده با زندگی روزمره شهید نیز آشنا میشود؛ با لحظات ساده خانوادگی، گفتوگوهای دوستانه، و تلاشهای بیوقفهای که در سکوت انجام میداد. این تصویر نزدیک و انسانی، فاصله میان «چهره رسمی یک دانشمند» و «انسانی از جنس مردم» را از میان برمیدارد و او را به شخصیتی قابل لمس و الهامبخش تبدیل میکند. روایتها نشان میدهند که شهید احمدی روشن با وجود جایگاه علمی خود، فروتن و بیادعا بود و از نمایش دادن دستاوردهایش پرهیز داشت.
شهادت او، اگرچه فقدانی بزرگ برای جامعه علمی کشور بود، اما در حافظه جمعی به نمادی از ایستادگی علمی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی بدل شد. کتاب «شهید علم؛ دفتر چهارم» تلاش میکند این مسیر و این نام را ثبت و ماندگار کند؛ نه به عنوان یک حادثه صرف، بلکه به عنوان بخشی از تاریخ تلاش علمی کشور. در واقع، این اثر نشان میدهد که علم در نگاه شهید، ابزاری برای استقلال و پیشرفت بود و همین باور، او را در مسیر زندگی و مسئولیتهایش استوار نگه داشت.
مطالعه این کتاب برای مخاطبانی که میخواهند شهید احمدی روشن را از زاویهای انسانیتر بشناسند، بسیار ارزشمند است. این اثر با تکیه بر خاطرات نزدیکان، تصویری واقعی، عاطفی و الهامبخش ارائه میدهد؛ تصویری از جوانی که علم را با اخلاق، تلاش را با ایمان و تخصص را با تعهد ملی درآمیخت و نام خود را در تاریخ معاصر ایران ماندگار ساخت.
این کتاب برای نسلی نوشته شده که در فضای پرچالش رسانهای و روایتهای متکثر، به دنبال تصویری واقعی، مستند و انسانی از چهرههای اثرگذار کشور است. مخاطب در این اثر با پرسشی بنیادین روبهرو میشود: علم در زیستبوم ایران معاصر چه جایگاهی دارد و چگونه میتواند با ایمان، مسئولیت اجتماعی و آرمان ملی پیوند بخورد؟
این کتاب نیاز به «الگوسازی بومی» را پاسخ میدهد. در شرایطی که بسیاری از الگوهای موفقیت در جهان امروز بر پایه فردگرایی یا صرفاً دستاوردهای مادی تعریف میشوند، روایت زندگی شهید احمدی روشن نشان میدهد که میتوان میان تخصص علمی، تعهد اخلاقی و دغدغه ملی جمع کرد. مخاطب با خواندن این اثر درمییابد که پیشرفت علمی لزوماً منفک از ارزشهای انسانی نیست، بلکه میتواند در خدمت استقلال، عزت و رفاه جامعه قرار گیرد.
کتاب همچنین به پرسشهایی درباره معنای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشمندان پاسخ میدهد: آیا علم صرفاً یک فعالیت آزمایشگاهی است یا میتواند بخشی از یک پروژه تمدنی باشد؟ چگونه میتوان در عین حضور در عرصههای پیچیده علمی، فروتن، خانوادهدوست و متعهد باقی ماند؟ خاطرات خانواده و دوستان شهید، پاسخ این پرسشها را نه در قالب شعار، بلکه در قالب تجربه زیسته ارائه میکند. همین رویکرد، کتاب را از یک متن رسمی به روایتی الهامبخش تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، این اثر دغدغه «حفظ حافظه تاریخی» را دنبال میکند. جامعهای که قهرمانان خود را بهدرستی معرفی و بازخوانی نکند، در معرض فراموشی سرمایههای انسانی خویش قرار میگیرد. این کتاب تلاش میکند روایت انسانی شهید را ثبت کند تا نسلهای آینده، او را نه فقط در قاب یک خبر یا عنوان رسانهای، بلکه در متن زندگی واقعی بشناسند.
این تحقیق ترغیبی است تانشان دهد که شهادت یک دانشمند، پایان یک مسیر نیست؛ بلکه آغاز یک الهام اجتماعی است. ثبت خاطرات نزدیکان، بازنمایی شخصیت چندبعدی شهید و تأکید بر پیوند علم و ایمان، نوعی پاسخ فرهنگی به چالشهای هویتی عصر حاضر محسوب میشود. در واقع، کتاب میکوشد به این دغدغه پاسخ دهد که چگونه میتوان در دنیای رقابتی امروز، هم پیشرفت علمی داشت و هم اصالت ارزشی را حفظ کرد.
خواندن این اثر برای مخاطب، فرصتی است برای تأمل در معنای علم، مسئولیت، هویت و الگوهای موفقیت؛ و برای جامعه، تلاشی است در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و بازخوانی یک تجربه الهامبخش از پیوند دانش و آرمان.
«شهید علم دفتر چهارم»؛ یادنامهای درباره زندگی و شخصیت شهید مصطفی احمدی روشن به قلم محمد حسین علیجانزاده روشن در نشر معارف منتشر شد و در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
در بخشهایی از این کتاب میخوانیم: آن روزها همهی همکلاسیها کمکم قد میکشیدند، جز من و مصطفی. لاغر و ریزه میزه بودیم، وسط حیاط مدرسه بسکتبال بازی میکردیم، شاید قدبلند شویم؛ اما بیفایده بود. همان سال برای اولین بار شروع به گرفتن روزه کردیم. یادم نیست مصطفی نماز شب را از کجا یاد گرفته بود، ولی به من هم یاد داد. تصمیم گرفتیم هر شب قبل از سحری نماز شب بخوانیم و برای یکدیگر دعا کنیم. من برای بلندقد شدن مصطفی دعا میکردم و او برای من. در نهایت، مصطفی قد کشید؛ یک سر و گردن از همهی ما بلندتر شد. تابستان سال سوم دبیرستان هم یادم هست، صبحهای سهشنبه به مسجد مهدیه همدان میرفتیم برای زیارت عاشورا. تصور میکردیم هرکس بیشتر اشک بریزد خوشبختتر است. اگر روزی اشکمان کمتر میشد، تا فردا غرق غصه بودیم! مصطفی گاهی از من گلایه میکرد و میگفت: "نمیگذاری درست گریه کنم! بیا جدا بنشینیم. " بعد گوشهای میرفت و آرام برای خودش اشک میریخت؛ همان گریههای نمکی که حال دلت رو خوش میکند.
مصطفی همیشه به شهادت علاقه نشان میداد و احتمال ترورش نیز وجود داشت. ما بهخوبی آگاه بودیم که اگر در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی و پیشرفت پروژههایمان تلاش کنیم، غرب نمیتواند این پیشرفت را تحمل کند و برای متوقف کردن ما اقدام خواهد کرد. در فروردین ۱۳۹۰، زمانی که چهارم این ماه در سایت جلسه داشتیم، دوستان با خنده میگفتند: "ما باز هم یکدیگر را دیدیم! "؛ چرا که انتظار چنین روزهایی را داشتیم. مصطفی چندین ماه قبل از ترور، تمرکز ویژهای بر ارتقاء و بومیسازی صنعت داشت و در تلاش بود چالشهای موجود در صنعت هستهای کشور را برطرف کند. اما پس از ورود جدی به این حوزه، تنها دو یا سه ماه بعد، او به دست دشمنان ترور شد.