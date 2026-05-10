به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاری‌زاده با تاکید بر نقش میادین در کاهش هزینه‌های خانوار تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، سازمان میادین تلاش کرده با ارائه کالا‌ها با قیمت مناسب، بخشی از فشار اقتصادی وارد بر مردم را کاهش دهد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۳ همت صرفه‌جویی اقتصادی از محل خرید شهروندان از میادین میوه و تره‌بار برای مردم ایجاد شد که این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری «یارانه پنهان» موجود در بازار‌های سازمان میادین است که در اختیار شهروندان تهرانی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران همچنین با تاکید بر ذخیره‌سازی کامل کالا‌های اساسی پیش از جنگ رمضان گفت: شهروندان با خرید از ۳۱۶ میدان و بازار شهرداری می‌توانند مایحتاج خود را با قیمت مناسب‌تر و از طریق کالابرگ الکترونیکی تهیه کنند.

بختیاری‌زاده با اشاره به تمهیدات این سازمان برای تأمین کالا‌های اساسی شهروندان اظهار کرد: از مدت‌ها پیش و حتی پیش از وقوع جنگ اخیر، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ذخیره‌سازی کالا در انبار‌های سازمان انجام شده بود و انبار‌های سازمان مدیریت میادین به‌صورت کامل از محصولات و اقلام مورد نیاز شهروندان تأمین و تکمیل شدند.

وی افزود: میزان ذخایر به‌گونه‌ای بود که امکان تأمین نیاز شهر تهران برای مدت طولانی فراهم شد و در مقاطعی که به‌دلیل شرایط خاص نیاز به بازگشایی انبار‌ها و عرضه گسترده‌تر کالا وجود داشت، این ذخایر در اختیار بازار قرار گرفت و بلافاصله نیز فرآیند شارژ مجدد انبار‌ها انجام شد تا ذخایر بار دیگر به ظرفیت کامل بازگردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران درباره خدمات‌رسانی در بازار‌ها و میادین میوه و تره بار شهرداری نیز گفت: فعالیت بازار‌های میادین طبق روال گذشته ادامه دارد و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹ از خدمات ۳۱۶ بازار و میدان میوه و تره‌بار در سطح شهر استفاده کنند.