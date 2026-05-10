

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهریستی خراسان جنوبی گفت: اولین اورژانس اجتماعی در عشق آباد با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ نیروی ثابت در سطح ۳ خدمات افتتاح شد.

گازرانی با اشاره به اینکه این مرکز خدمات مداخله‌ای، ۱۲۳ و سیار را برعهده دارد افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف اورژانس کاهش و رفع پرونده‌های قضایی است.

وی با بیان اینکه اقدامات اورژانس محله محور است، گفت: کودک آزاری، همسرآزاری، فرار دختران و پسران، خودکشی، مشکلات حاد خانوادگی، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده و کودکان کار و خیابان و اختلال هویت جنسی از محور‌های خدمات رسانی اورژانس اجتماعی است.