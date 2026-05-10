سازمان هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار زرد، از احتمال وقوع رگبار متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در سراسر استان از روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و نسبت به مخاطرات احتمالی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سازمان هواشناسی آذربایجان غربی با انتشار هشدار سطح زرد شماره ۹، اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و با فعالیت امواج بارشی، از روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، وضعیت جوی استان با رگبار متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) همراه خواهد بود.

این شرایط جوی که در مناطق مستعد با بارش تگرگ نیز همراه خواهد بود، از سه‌شنبه آغاز شده و تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطرات جوی، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای و شهری وجود دارد. همچنین، احتمال آسیب به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره در اثر تندباد موقت پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی به دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران توصیه کرده است آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین از مردم درخواست شده است از سفر‌های غیرضروری پرهیز کرده و در تردد‌های شهری و جاده‌ای احتیاط نمایند. اکیداً توصیه می‌شود از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب گردد. همچنین، شهروندان باید از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.