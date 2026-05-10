به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، درگیری بر سر استخراج معدن طلا در استان بدخشان در شمال شرق افغانستان دستکم یک کشته و ۱۵ زخمی برجای گذاشت.

رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: در پی درگیری میان ساکنان محل و نیرو‌های طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا، دستکم یک نفر کشته شد و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. برخی گزارش‌ها از جان باختن ۲ نفر در این درگیری‌ها حکایت دارد که در شهرستان «شکی» استان بدخشان به وقوع پیوست، گفته می‌شود ۱۵ معترض نیز بازداشت شدند.

این اعتراض‌ها زمانی شکل گرفت که برخی فرماندهان طالبان به صورت بی رویه و گسترده به استخراج معدن طلا در این شهرستان اقدام کردند. از آنجا که در جریان استخراج معدن طلا، بخشی از فضای سبز نیز تخریب می‌شود، این اقدام با اعتراض ساکنان محل مواجه شده است. ساکنان محل با این اقدام مخالفت کرده و پیشنهاد دادند که ابتدا استخراج در بخش کوچکی از معدن آغاز شود و در صورت وجود طلا، عملیات گسترش یابد تا از تخریب بی رویه پوشش گیاهی و چراگاه‌های عمومی جلوگیری شود.

این درحالی است که درگیری بر سر تخریب مزارع خشخاش در شهرستان «ارگو» استان بدخشان نیز که روز‌های گذشته به وقوع پیوست، دستکم دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشت. استان بدخشان در روز‌های اخیر کانون اعتراض‌ها در زمینه‌های تخریب مزارع خشخاش و چگونگی استخراج معدن طلا بوده است.