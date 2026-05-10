به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرباغبانی جهاکشاورزی استان لرستان گفت: در استان لرستان ۱۳۱ هکتار مجتمع گلخانه ای فعال است که امسال از این سطح زیر کشت بیش از ۸۰ هزار تن محصول برداشت می شود.



‌بیرانوند افزود:محصولات گلخانه‌ای لرستان با بهره‌گیری از دانش بومی،کاهش مصرف سموم و مدیریت بهینه ی منابع آبی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و آماده ی عرضه به بازارهای داخلی و خارجی هستند.

۲۲۳ هکتار گلخانه در لرستان در دست ساخت است که با بهره برداری از این طرح‌ها تولیدات گلخانه‌ای استان به ۳۰۰ هزار تن در سال به می‌رسد.



همچنین هم اکنون سطح زیرکشت گلخانه‌های کشور به ۲۱ هزار هکتار رسیده است که سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصول باکیفیت در این واحدها تولید و روانه بازارهای هدف می‌شود.











