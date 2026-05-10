

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات جایزه بزرگ ۲۰۲۶ قزاقستان و در رقابت‌های وزن ۹۰ کیلوگرم، امروز امیرعباس چوپان در نخستین دیدار خود مقابل «ولاد ویزان» از رومانی به روی تاتامی رفت و با امتیاز وازاری حریف خود را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

چوپان در مرحله بعد به مصاف جودوکایی از فرانسه می رود که در رده بندی فدراسیون جهانی در جایگاه بالایی قرار دارد.

همچنین امروز در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم نیز محمدپوریا بناییان با قرعه استراحت روبه‌رو است و در دومین مبارزه باید با گرزگورز ترسینسکی از لهستان دیدار کند. بناییان در صورت پیروزی در این مبارزه، در دیدار بعدی به مصاف تیمن دیابی از فرانسه خواهد رفت.