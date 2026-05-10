سازمان بازرسی کل کشور به منظور تقویت زیرساختهای سخت افزاری شبکه آموزش دانشآموزان(شاد)، نامه هشداری به دولت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسب بررسیهای بازرسی امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور و به منظور تقویت زیرساختهای سخت افزاری شبکه آموزش دانشآموزان (شاد)، این سازمان نامه هشداری به دولت صادر کرد.
میرمحمدی مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی این سازمان با اشاره به اینکه حسب بررسیهای بازرسی امور آموزشی و پژوهشی؛ تعطیلیهای متاثر از آلودگی هوا، ناترازی انرژی و تجربه دو جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴، موجبات استفاده از ظرفیت آموزش مجازی را ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر تنها گزینهای که مورد اقبال عمومی ذینفعان(اعم از معلمان، اولیا و دانشآموزان) قرار دارد شبکه آموزش دانشآموزان (شاد) میباشد که این شبکه برای جلب رضایت حداکثری نیازمند استفاده از زیرساختهای لازم، به روز و مکفی میباشد.
وی با اشاره به اینکه حدود دو میلیون نفر در مدارس غیردولتی شاغل به تحصیل هستند که در بسترهای دیگری به غیر از شبکه شاد، آموزش مجازی را دریافت مینمایند افزود: در حال حاضر از جمعیت بیش از ۱۶ میلیون نفری دانش آموزان کشور، برای ۱۴ میلیون دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس دولتی، توزیع زمانبندی آموزشی برای بهرهبرداری حداکثری از شبکه مذکور صورت پذیرفته است لکن همزمانی ورود دانشآموزان، افزایش ترافیک و... به واسطه کُندی در عملکرد شبکه مذکور مستلزم ارتقای سختافزاری و تامین منابع مالی مکفی برای استفاده بهینه از شبکه یاد شده میباشد تا علاوه بر تکمیل ساعات آموزشی مصوب دانشآموزان، با زمانبندهای کارشناسی و دقیق حداکثر بهرهوری دانشآموزان از چرخه آموزشی و مجازی فراهم گردد، ضمن اینکه زمان مناسبی نیز باید برای آموزش دانش آموزان ابتدایی اختصاص یابد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئولین آموزش و پرورش اختلالهای شبکه شاد را متأثر از سکوی مرتبط قلمداد نکرده و آن را به اشکالات زیرساختهای ارتباطی، مرتبط دانستهاند که در اینباره و به منظور ایجاد زمینه ارتقای شبکه یادشده برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای آموزش مجازی؛ اعتباراتی از محل مسئولیتهای اجتماعی دستگاههای اجرائی غیردولتی، ملحوظ نظر قرار گرفته بود؛ که البته امکان تحقق آن مراعی ماند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور افزود: به جهت عدم شکلگیری گزینههای جایگزین مؤثر و ضرورت مرتفع نمودن دغدغههای مطرح در نحوه استفاده از شبکه آموزشی شاد، پیرو آسیبشناسیهای انجام شده است.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای خطاب به رئیس جمهور، ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تخصیص منابع مالی از محل مناسب به منظور تأمین سرورهای مورد نیاز زیرساخت این شبکه آموزشی را به منظور ارتقاء سطح و کیفیت آموزشی و مرتفع نمودن دغدغه خانوادهها و ذینفعان خواستار شد.