به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان و با حضور مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، حمید علی صمیمی دبیر کمیته ملی پارالمپیک، حمید مقدم دبیر مجمع انتخاباتی و …. در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

رضا زارعی که طی سه دوره گذشته ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی بود همراه با پرستو ابریشمی، سعید حاجی بیگلو، کاوه کاشفی و حمید مساعدیان کاندیدا‌های تائید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات امروز بودند.

در آغاز این مجمع انتخاباتی اسبقیان به عنوان رئیس مجمع به کاندیدا‌ها توصیه کرد که در صورت تصمیم‌گیری برای انصراف، بدون صحبت و ارائه برنامه که منجر به گرفتن وقت مجمع می‌شود، انصراف خود را اعلام کنند.

در همین راستا با انصراف پرستو ابریشمی تنها کاندیدای زن مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی مخالفت شد. وی با وجود توصیه معاون وزیر ورزش، بعد از معرفی خود و تشریح برنامه هایش اعلام انصراف کرد.

در ادامه به هر یک از کاندیدا‌ها فرصتی داده شد تا ضمن معرفی خود، به تشریح برنامه‌های شان بپردازند.

بدین ترتیب رای گیری در مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی با لحاظ کردن نام هر ۵ کاندیدای تائید صلاحیت شده برای این مجمع انجام شد.

نتیجه رای گیری به این شرح شد:

رضا زارعی: ۳۱ رای

پرستو ابریشمی: بدون رای

سعید حاجی بیگلو: ۹ رای

کاوه کاشفی: ۹ رای

حمید مساعدیان: بدون رای

بدین ترتیب رضا زارعی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس ۴ سال آینده فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی انتخاب شد.

رضا زارعی در حالی موفق به کسب رای مثبت از مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی شد که از ۱۹ آذر ۱۳۹۲ و طی سه دوره متوالی متصدی این فدراسیون بود.