پخش زنده
امروز: -
هم زمان با فرارسیدن ۲۳ ذیالقعده، سال روز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بنا بر یکی از روایات تاریخی و روز زیارتی مخصوص آن حضرت، پرچم گنبد منور رضوی، به رنگ عزا در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری رضوی، با فرارسیدن ۲۳ ذیالقعده، سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بنا بر یکی از روایات تاریخی و روز زیارتی مخصوص آن حضرت، پرچم گنبد منور رضوی، از صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه به مدت دو روز از رنگ سبز به رنگ مشکی، تغییر یافت.
در این آیین که با حضور خادمان بارگاه منور رضوی برگزار میشود، پرچم سبز گنبد مطهر پایین آورده شد و پرچم سیاه عزا به نشانه سوگواری، بر فراز گنبد طلایی حرم مطهر امام رضا (ع)، به اهتزاز درآمد.
تغییر رنگ پرچم گنبد منور رضوی، یکی از آیینهای معنوی و دیرینه در حرم رضوی است که در مناسبتهای سوگواری اهلبیت (ع) انجام میشود و جلوهای از ارادت خادمان و زائران به ساحت مقدس امام هشتم شیعیان، به شمار میرود.
همچنین در این ایام و هم زمان با فضای سوگواری حاکم بر حرم مطهر رضوی، آیین سنتی نقارهزنی اجرا نشد.