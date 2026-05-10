



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آقا و خانم نوازی؛ زوج کهنسال فراشبندی خانه خود را با امکانات کامل به محل قرار آموزشی دانش آموزان و معلمان خود قرار داده‌اند.

این زوج کهنسال فراشبندی در بازدید سیدعبدالله رحمان نیا؛ مدیر آموزش و پرورش فراشبند از منزلشان اظهار کردند: خیر تعلیم و تربیت بودن از بهترین کار‌های عام المنفعه در این دوران حساس میهن عزیزمان برای آینده ایران است و تا زمانی که نیاز باشد منزل ما در اختیار دانش آموزان و معلمان خواهد بود.

معلمان استان فارس در پویشی خودجوش تحت عنوان قرار آموزشی در کنار برگزاری آموزش‌های برخط و‌مجازی زیرنظر مدیر و انجمن اولیا و مربیان مدرسه با گروه بندی دانش آموزان خود در گروه‌های کوچک و به صورت رایگان در مکان‌های امن همچون منازل، پارکینگ ها، فضا‌های باز، مساجد و... اقدام به برگزاری کلاس‌های رفع اشکال می‌کنند و این طرح مورد توجه مسئولین کشوری و استانی نیز قرار گرفته است.