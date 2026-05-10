پخش زنده
امروز: -
رئیس صنف طلا و جواهرات استان یزد با همیاری خیرنیک اندیش حاج محمد خیرالهی، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای خرید دستگاه دیالیز، تعمیر و تجهیزات بخش دیالیز بیمارستان شهید صدوقی اهداء کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نوری زاده رئیس صنف طلا و جواهرات استان یزد با همیاری خیرنیک اندیش حاج محمد خیرالهی، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای خرید دستگاه دیالیز، تعمیر و تجهیزات بخش دیالیز بیمارستان شهید صدوقی اهداء کردند.در نشست هیئتمدیره مؤسسه خیریه بیمارستان شهید صدوقی یزد، مقرر شد این دستگاه به نام صنف طلا و جواهرات استان یزد پلاکگذاری شود تااین حرکت ارزشمند، ماندگار بماند.
مؤسسه خیریه بیمارستان شهید صدوقی با نظارت مستقیم، در زمینه حمایت از بیماران نیازمند و تجهیز بخشهای درمانی فعالیت میکند.