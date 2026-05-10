پخش زنده
امروز: -
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از طرح راهبردی تصفیهخانه فاضلاب شهری، روند اجرای این طرح را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، به همراه رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان، از روند عملیات اجرایی، بهسازی و ساخت مرحله نخست تصفیهخانه فاضلاب آستانه اشرفیه بازدید کردند.
در این بازدید، جزئیات فنی و چشمانداز این طرح که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و افق بهرهبرداری نهایی آن تا سال ۱۴۲۵ پیشبینی شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس دادههای فنی، مرحله نخست این تصفیهخانه برای پوشش جمعیتی افزون بر ۳۹ هزار نفر طراحی شده و در نهایت ظرفیت خدمترسانی به بیش از ۷۱ هزار نفر از شهروندان را خواهد داشت.
همچنین دبی فاضلاب مرحله نخست بر اساس توافقنامههای مبادله شده، به میزان ۷۷۰۰ مترمکعب در روز طراحی شده است.
ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید با اشاره به پیگیریهای مستمر در سطح ملی و انجام تمامی هماهنگیهای لازم برای پیشبرد این طرح گفت: هفته گذشته طی نشستی در سازمان برنامه و بودجه، رایزنیهای لازم صورت گرفت و مقرر شد در هفته جاری جلسهای با حضور مدیرعامل آبفای کشور برگزار شود تا روند اجرای طرح شتاب بیشتری بگیرد.
وی با تأکید بر لزوم اولویتبخشی به طرحهای زیرساختی گیلان افزود: با وجود بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در استان، پیگیر هستیم تا این طرح در اولویت ردیفهای حمایتی قرار گیرد و هماهنگیهای لازم با مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه انجام شده و با جدیت پیگیر احقاق حقوق شهرستان هستیم تا این طرح به هیچ وجه متوقف نشود.
ابراهیم نجفی همچنین به ظرفیتهای قانونی موجود اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بودجه و تعامل با بانکها برای صدور ضمانتنامهها در دستور کار است و با توجه به اینکه ابلاغهای اعتباری، متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح صورت میگیرد، این سازوکار تضمینکننده تداوم عملیات اجرایی خواهد بود.