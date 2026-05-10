به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده‌های آماری شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مدام) در بخش عملیات عرضه عمومی، موافقت اصولی/معافیت از ثبت برای انتشار در مجموع ۷ مورد اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است که ارزش کل آنها به ۵۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. از این میزان، ۶ مورد موافقت اصولی متعلق به بخش خصوصی و یک مورد معافیت از ثبت نیز مربوط به تأمین مالی دولت از طریق اوراق منفعت بوده است.

هم‌چنین در این بازه زمانی، ۸ شرکت با استفاده از ابزار‌های متنوعی نظیر اوراق مرابحه و اجاره، موفق به عرضه عمومی اوراق خود در بازار سرمایه شده‌اند. حجم کل این اوراق منتشر شده ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به منظور تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این بنگاه‌های اقتصادی جذب شده است.

افزون براین، در بخش اوراق کوچک و کوتاه مدت نیز عملکرد «مُدام» نشان‌دهنده عرضه خصوصی اوراق ۲ شرکت به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان است. علاوه بر این، ۲ طرح دیگر نیز به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در این بخش جهت اخذ معافیت از ثبت، پاراف شده است.

هم‌چنین در این دوره ۷ نهاد واسط به طرح‌های بانیان متقاضی تخصیص یافته است تا روند تأمین مالی در ماه‌های آینده تسهیل شود.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: از مجموع ۱۷۹ قسط سررسید شده در این بازه زمانی ۱۷۸ قسط با موفقیت واریز شده است. مبلغ کل این اقساط رقمی معادل ۱۱،۶ هزار میلیارد تومان (همت) را نشان می‌دهد که حاکی از پایداری و تعهد بالای ارکان مالی بازار سرمایه در بازپرداخت به موقع حقوق سرمایه‌گذاران است.

بخش دیگری از گزارش مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به بررسی زمان‌بندی سررسید اوراق در سال ۱۴۰۵ پرداخته است.

سررسید اوراق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ (فروردین تا شهریور)

بر اساس این گزارش، برای ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷ مورد سررسید نهایی اوراق پیش‌بینی شده که حجم کل آن معادل ۱۸ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان است.

از مهم‌ترین سررسید‌های پیش رو در این دوره می‌توان به اوراق ۱۰ هزار میلیارد تومانی ۳ مجموعه بزرگ در تیر و مرداد اشاره کرد.

سررسید اوراق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ (مهر تا اسفند)

هم‌چنین در نیمه دوم سال، حجم سررسید‌ها با افزایش چشم‌گیری همراه است؛ به طوری که ۴۵ مورد سررسید اوراق به ارزش کل ۶۳ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان (بیش از ۶۳ همت) در دستور کار قرار دارد.

اسفند ۱۴۰۵ با ۱۴ مورد سررسید، شلوغ‌ترین ماه برای واحد مالی خواهد بود.

از بزرگترین موارد تسویه در این بازه زمانی می‌توان به اوراق ۶ هزار میلیارد تومانی یک شرکت پتروشیمی و دو اوراق ۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت فولادی و یک مجموعه بزرگ اشاره کرد.

بررسی شیوه ضمانت این اوراق نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تأمین مالی‌ها (بیش از ۳۵ مورد) با ضمانت مستقیم بانک‌های عامل منتشر شده‌اند که امنیت بازپرداخت وجوه به سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.