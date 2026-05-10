کانون فوق بحرانی شماره ۵ امیدیه با بهره گیری از روش مدیریت روان آب مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: کانون شماره ۵ امیدیه یکی از مناقطق فوق بحرانی در استان بود که به منشا گرد و خاک و شوره زار تبدیل شده بود.
علی چمن نژادیان با اشاره به اینکه طرح مهار و کنترل این کانون فوق بحرانی در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: با بهره گیری از شیوه علمی مدیریت رَوانآب و با استفاده از تکنیک «زبر کردن خاک» و ایجاد تلههای آبگیر شامل «پتینگ، فارو و هلالیهای بزرگ» کانون شماره ۵ امیدیه مهار و کنترل شد.
وی ادامه داد:با اجرای این طرح ضمن تثبیت کامل خاک و مهار آلودگیهای صنعتی، علاوه بر تلطیف هوا، باعث بازگشت پرندگان و حیاتوحش به این منطقه شده است.