به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: کانون شماره ۵ امیدیه یکی از مناقطق فوق بحرانی در استان بود که به منشا گرد و خاک و شوره زار تبدیل شده بود.

علی چمن نژادیان با اشاره به اینکه طرح مهار و کنترل این کانون فوق بحرانی در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: با بهره گیری از شیوه علمی مدیریت رَوان‌آب و با استفاده از تکنیک «زبر کردن خاک» و ایجاد تله‌های آب‌گیر شامل «پتینگ، فارو و هلالی‌های بزرگ» کانون شماره ۵ امیدیه مهار و کنترل شد.

وی ادامه داد:با اجرای این طرح ضمن تثبیت کامل خاک و مهار آلودگی‌های صنعتی، علاوه بر تلطیف هوا، باعث بازگشت پرندگان و حیات‌وحش به این منطقه شده است.