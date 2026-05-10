هلال احمر مازندران در سه روز گذشته به ۲۶ حادثه امدادرسانی و ۲۱ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از امدادرسانی نجاتگران و امدادگران این جمعیت به ۲۶ حادثه در سه روز گذشته خبر داد.

وی گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۲۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

فخاری با اشاره به توزیع جغرافیایی حوادث، تأکید کرد: شهرستان تنکابن با ۵ مورد و آمل و سوادکوه هرکدام با ۴ مورد، بیشترین تعداد حوادث و سوانح امدادرسانی شده را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل هلال احمر مازندران در ادامه افزود: در زمینه انتقال مصدوم نیز سوادکوه با ۴ مورد و تنکابن با ۳ مورد بیشترین سهم را داشتند.

فخاری در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین پوشش حوادث ترافیکی با ۳ مورد مربوط به شهرستان نوشهر بوده است.