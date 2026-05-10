بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد علوی با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان، تفاهمنامهای ۲۲هزار میلیارد تومانی را با هدف محرومیتزدایی و توسعه همهجانبه این استان امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح یک میلیون لبخند ،یک میلیون خدمت علوی در استان سیستان و بلوچستان کلید خورد.
صبح امروز، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به استانهای کمتر برخوردار و با محوریت اقدامات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تفاهمنامهای سهجانبه میان این بنیاد، بنیاد علوی و استانداری سیستان و بلوچستان با هدف تسریع در روند توسعه، اشتغالزایی و رفع محرومیت در این استان به امضا رسید.
این تفاهمنامه که با حضور روسای بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی و استاندار سیستان و بلوچستان به امضا رسیده است، مجموعاً با اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان، در حوزههای اشتغال، درمان، مسکن، زیرساخت و آموزش به اجرا در خواهد آمد.
حسین دهقان ، رییس بنیاد مستضعفان در این مراسم گفت: بر اساس این توافق، اولویتهای اجرایی بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین مسکن برای خانوادههای نیازمند، تکمیل و احداث پروژههای زیربنایی ضروری استان و همچنین ارتقاء کیفیت آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی متمرکز خواهد بود.
وی افزود: این تفاهمنامه، گامی مهم در جهت تحقق اهداف سند توسعه استان سیستان و بلوچستان و اعتلای سطح معیشت و رفاه ساکنان این منطقه برداشته و نشاندهنده تعهد بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی انقلابی در حمایت از مناطق محروم و کمبرخوردار کشور است. انتظار میرود با اجرای این تفاهمنامه، شاهد تحولات بنیادین در شاخصهای توسعهای این استان باشیم.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز دراین مراسم گفت: امیدواریم با اجرای این طرح سه جانبه در سیستان و بلوچستان، این استان در همه سطوح رفاهی و زیرساختی به متوسط کشور برسد.
وی افزود: توجه به سرمایه گذاری در بخش های انرژی های تجدید پذیر و زیرساخت های نوین اقتصادی میتواند نوید دهنده توسعه اقتصادی در استان سیستان وبلوچستان شود.