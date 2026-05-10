خراسان جنوبی در جمع سه استان برتر کشور در اجرای برنامه اقدام محله محور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی از پیشرفت اجرای برنامه اقدام محلهمحور در استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی در اجرای این طرح در شمار سه استان برتر کشور قرار گرفته است.
شریفی افزود: تاکنون ۳۸۰ محله در خراسان جنوبی جزو محلات هدف طرح برنامه محله محور هستند که این اقدام زمینه برنامهریزی دقیقتر برای ارتقای شاخصهای اجتماعی در محلات را فراهم کرده است.
وی همچنین به شکلگیری نخستین «مدرسه اجتماعی» در کشور در قالب این طرح اشاره کرد و گفت: این مدرسه با مشارکت خیرین و خودِ مردم محله ایجاد شده و امکاناتی از جمله زمین چمن، پنل خورشیدی و مرکز مشاوره در آن فراهم شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی افزود: برنامه اقدام محلهمحور از برنامههای کلان دولت است که به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده و در سطح شهرستانها فرمانداریها مسئولیت راهبری و هدایت آن را برعهده دارند.
شریفی با اشاره به همراهی نهادهای مختلف در اجرای این طرح افزود: با حمایت بسیج، دستگاههای اجرایی و از همه مهمتر مشارکت فعال مردم، روند اجرای این برنامه در خراسان جنوبی با کیفیت مطلوبی پیش میرود.