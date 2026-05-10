به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور پس از آسیب‌های وارده ناشی از جنگ رمضان و تسهیل تضامین عرضه واحد‌های تولیدی، تسریع در فرآیند الزام گواهی صادرات بورس کالا و نحوه تعیین قیمت پایه محصولات فولادی وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توسعه ابزار‌های مالی در حوزه زنجیره فولاد در جهت تقویت رویکرد مردمی سازی اقتصاد و مدیریت نوسانات بازار از دیگر محور‌های این نشست بود.

همچنین به منظور رصد و پایش مسائل تولیدکنندگان زنجیره فولاد در حوزه بورس کالا و تبادل نظر برای حل آنها، مقرر شد این جلسات به صورت دوره‌ای ادامه یابد.