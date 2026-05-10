مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به شارژ مرحله دهم طرح کالا برگ الکترونیک از ۱۵ اردیبهشت ماه؛ گفت: مهلت استفاده از اعتبار تخصیص یافته تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب با اشاره به تخصیص مبلغ شارژ به ازای هر نفر، یک میلیون تومان اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: شهروندان می‌توانند علاوه بر یازده قلم کالای اساسی تعیین شده (شامل شیر، پنیر، روغن، ماکارونی، گوشت، مرغ، برنج و …)، نسبت به خرید صیفی‌جات، سبزیجات و میوه‌جات با استفاده از اعتبار کالابرگ خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: کد دستوری: ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع، بازوی پشتیبانی هوشمند کالابرگ در پیام‌رسان بله و ارتباط با کارشناسان از ساعت ۸ تا ۲۴ تمامی روز‌های هفته (حتی ایام تعطیل) ۶۳۶۹_۰۲۱ راه‌های اطلاع رسانی و پشتیبانی هستند.