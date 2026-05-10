مهارت گلابگیری ایرانی و ۷ آیین مربوط به آن برای ثبت در فهرست میراث ناملموس جهانی به یونسکو ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت: این پرونده که یک مهارت بومی ایرانی را در پهنه وسیعی از کشور شامل استانهای اصفهان، مرکزی، سمنان، کرمان و مازندران شامل میشود تکمیل و به یونسکو ارائه شد.
علیرضا ایزدی افزود: همچنین ۷ آیین مرتبط با گلابگیری مثل گُل غلطان، عقدکنان، سوگ، زیارت بقاع متبرک و خوراکهای نذری هم جزو محتوای این پرونده است.
بنا به گفته مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی این پرونده در اجلاس میراث ناملموس یونسکو که آذرماه در چین برگزار میشود، بررسی و نتیجه آن اعلام میشود.
میراث فرهنگی ناملموس به آن دسته از میراث فرهنگی اطلاق میشود که در حیطه آداب و رسوم، آیین ها، مهارتها، بازی ها، هنرها و رفتارهای فرهنگی جای میگیرد.