عملیات اجرای خط انتقال آب شرب روستای جلیلآباد توسط همکاران امور آب و فاضلاب فیروزکوه به صورت امانی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین درویش خضری مدیر امور آبفای فیروزکوه گفت: در این طرح ۱۲۰۰ متر خط انتقال با لوله پلیاتیلن ۱۱۰ میلیمتری اجرا شد تا مشکل تأمین آب شرب اهالی روستا برطرف شود. پیش از این، آب شرب مورد نیاز ساکنان از طریق تانکر آبرسانی سیار تأمین میشد.
وی افزود : با توجه به سنگی بودن مسیر اجرای طرح، عملیات حفاری و لولهگذاری با دشواریهای فراوانی همراه بود. در بخش عمدهای از مسیر، با همکاری اداره راهداری و حملونقل جادهای، عملیات برداشت و افزایش حاشیه جاده به منظور تسهیل اجرای پروژه انجام شد.
وی تاکید کرد : این طرح با هدف تأمین پایدار آب شرب و ارتقای سطح خدماترسانی به ساکنان روستای جلیلآباد به بهرهبرداری رسید.