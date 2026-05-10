به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در ستاد مراسم بزرگداشت شهدای خدمت گفت: همانطور که در قرآن کریم آمده است لازمه توحید نفی و رد طاغوت است.

آیت الله عبادی افزود: بشر امروزی طاغوت را به جای خداوند در نظر گرفته است و نتیجه این موضوع ظلم است که در طول تاریخ نیز مشاهده شده است.

وی گفت: هم اکنون بیداری اسلامی دنیا را فراگرفته و فریاد عدالت در جهان حکمفرما شده و مردم غرب شعار عدالت سر می‌دهند که این موضع نشان دهنده گسترش توحید است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شعار مراسم محوری امسال شهید جمهور جانفدای ایران است گفت: اهتمام ویژه به تبیین مکتب و حکمرانی شهید جمهور در دومین سالگرد شهادتشان مورد توجه است.

حجت الاسلام مشرفی افزود: از ده روز گذشته ستاد مردمی گرامیداشت سالگرد شهادت رئیس جمهور فعال شده و برنامه‌های مختلفی اجرا شده است.

وی همچنین به دهه امامت و ولایت اشاره کرد و گفت: جشن شادپیمایی امسال نیز حماسی برگزار می‌شود.

تقویت اجتماعات شبانه، دعوت از مدیران و صاحب نظران دولت شهید رئیسی برای حضور در مراسم، برگزاری برنامه‌های غدیر، مراسم ۱۵ خرداد در میدان شهید امام خامنه‌ای، پیشنهاد برنامه ریزی برای برگزاری اجلاسیه شهدای خدمت و دولت در ۳ خرداد در میدان امام خامنه‌ای بیرجند، برگزاری یادواره شهید کاظمی در افین زیرکوه، برنامه ریزی برای روز فرهنگ بیرجند در ۱۳ خرداد، تاکید بر عفاف و حجاب، پوشش صدا و سیمای استان از اجتماعات و برنامه‌های شهدای خدمت در شهرستان‌ها از جمله پیشنهادهای اعضای ستاد بود.

۳۰ اردیبهشت (مصادف با سالروز واقعه شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراه)، به عنوان «روز شهدای خدمت» در تقویم رسمی کشور، ثبت شده است.

سید الشهدای خدمت به همراه هیات همراه در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حین ماموریت در حادثه بالگرد به شهادت رسید.