رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به در پیش بودن اوج برداشت گندم، خواهان اتخاذ تمهیداتی برای تامین سوخت مورد نیاز کمباین ها، تراکتور‌ها و کامیون‌های فعال در برداشت گندم شد.



عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه در سال های اخیر همواره کشاورزان در تامین سوخت مورد نیاز خود دچار مشکل بوده اند، تصریح کرد: اگر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شود، قطعا تولید ارتقاء می یابد و کمیت و کیفیت محصولات افزایش می‌یابد، اما طبیعی است که در غیراین صورت تولید دچار آسیب می‌شود.



رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اهمیت تامین گندم مورد نیاز کشور و لزوم برنامه ریزی جامع در این زمینه، اظهار داشت: در زمان برداشت گندم لازم است که سوخت مورد نیاز کمباین ها و ماشین آلات دیگر تامین شود تا روند برداشت دچار مشکل نشود.



وی افزود: علاوه بر کمباین ها، بخش کشاورزی برای موارد دیگری از جمله چاه‌های کشاورزی نیز به سوخت نیاز دارد که لازم است تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه منبع سوخت بخش کشاورزی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد است، افزود: مطابق با اعلام نیاز این مرکز سوخت مورد نیاز باید تامین شود.